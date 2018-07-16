Цена смартфона Doogee S55 с батареей на 5500 мАч составит 160 долларов

В продажу вышел недорогой смартфон Doogee S55 с крепким корпусом и ценой в 160 долларов. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с разрешение 1440 на 720 точек. В основе устройства лежит чипсет MediaTek MT6750T и 4 Гбайт ОЗУ. Камера включает в себя два оптических блока, произведенных компанией Samsung, их разрешение 13 МП и 8 МП. Селфи-камера на передней панели получила сенсор разрешением 5 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5500 мА.ч. Также сообщается, что аппарат поддерживает беспроводные соединения Bluetooth, Wi-Fi и 4G.