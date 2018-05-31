Цена смартфона Huawei Honor 9i с 5,84-дюймовым дисплеем составит 128 долларов

Компания Huawei готовит к выходу смартфон Honor 9i с топовым процессором и Full HD+ экраном. Гаджет получил 5,84-дюймовый дисплей, разрешение 2280 на 1080 пикселей и соотношение сторон 19:9. Объем оперативной памяти составит 4 Гбайт. Смартфон также оснащен сдвоенной тыльной камерой с оптикой 13 МП и 2 МП. Селфи-камера снабжена сенсором на 16 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 2900 мА.ч. Предлагаться смартфон будет в трёх расцветках: черном, синем и сером. Стоимость гаджета составит около 128 долларов.