Цена смартфона Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition составит 315 долларов

Компания Xiaomi выпустила новый смартфон Mi 6X Hatsune Miku Special Edition в нежно-голубой цвете. Гаджет получил 5,99-дюймовый экран с разрешение 2160 на 1080 точек. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 660. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. Основная камера состоит из двух блоков оптики на 12 МП и 20 МП. Селфи-камера имеет сенсор на 20 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3010 мА.ч. В качестве программного интерфейса выступает Android Oreo и графическая надстройка MIUI 9. Старт продаж новинки ожидается с 10 июля. Приобрести смартфон можно за 315 долларов (20000 рублей).