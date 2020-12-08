Цены на OLED-дисплеи для смартфонов упадут из-за избытка предложения

Ожидается, что цены на OLED-панели для смартфонов упадут из-за чрезмерного избытка предложения, вызванного пандемией коронавируса.

Мировой рынок смартфонов замедлился в первой половине 2020 года из-за вирусной вспышки. Это привело к падению спроса на OLED-панели. В третьем квартале этого года было отгружено 113 миллионов смартфонов с OLED-дисплеями, что на 17,9 процента меньше, чем в 2019 году. По словам генерального директора UBI Research Чунг Хун Йи, в четвертом квартале ожидается аналогичный результат.

Несмотря на общий спад, был один положительный фактор, поскольку Apple перенесла производство своей последней линейки iPhone, включив в нее светодиодные панели. В этом году около 50 процентов всех iPhone будут использовать OLED-панели, и ожидается, что это число вырастет только до 75 процентов к 2021 году и до 100 процентов к 2022 году.