Цены на OPPO Reno5 K подтверждены

OPPO анонсировала смартфон OPPO Reno5 K в Китае 25 февраля. Но на тот момент компания не подтвердила его цену и доступность.

Смартфон Reno5 K наконец-то поступил в продажу в Китае со стартовой ценой 415 долларов США. Смартфон OPPO Reno5 K получил две модификации: 8 Гб ОЗУ + 128 Гб памяти за 415$ и 12 Гб ОЗУ + 256 Гб за 461$. Также смартфон доступен в двух цветовых вариантах, таких как Green Breeze и Starry Dream и Night Black.

OPPO Reno5 K имеет 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и встроенный сканер отпечатков пальцев. За производительность отвечает процессор Snapdragon 750G с оперативной памятью LPPDR4x и хранилищем UFS 2.1. Он имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Работает новинка на ОС Android 11 и ColorOS 11.

Reno5 K оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Основная камера с четырьмя камерами включает 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.