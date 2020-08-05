Цены на Samsung Galaxy Note 20 слили в сеть

В последнее время многие пользователи задаются вопросом о том, сколько будет стоить смартфон Samsung Galaxy Note 20, какие у него будут особенности, бонусы и так далее. К сожалению, говорить о данных преимуществах смартфона мы пока что не можем, ведь презентация еще не прошла, но мы можем говорить о стоимости смартфона. В сети уже появилась информация о том, что за Samsung Galaxy Note 20 в базовой комплектации запросят 949 долларов, что достаточно дорого, учитывая, что у смартфона будет всего 256 гигабайт памяти. С другой стороны, для современного смартфона и этого с головой хватит, ведь не нужно будет переживать о каких-либо недостатках или преимуществах конкурентов. Ожидаем стоимость для российского рынка и тогда поговорим.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note 20
Обзоры:
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
Самые продаваемые смартфоны 2019 года. Apple iPhone Xr 128GBСамые продаваемые смартфоны 2019 года. Apple iPhone Xr 128GB
Обзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадомОбзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадом
Новости:
ASUS ROG Phone 3 уже доступен для предзаказа

Китайский онлайн-магазин Jingdong уже начал принимать предзаказы на геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3...
Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен официально

Компания Samsung довольно неожиданно представила смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G, который отличается от...
Лучший чехол для Sony Xperia 1 II

Крупные производители смартфонов достаточно активно работают над тем, чтобы сделать свои смартфоны более ...
Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлениемОбзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлением
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2ARЛучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Blackview Tab 8 уже в продаже...
Blackview Tab 8 уже в продажеНа рынке планшетов все довольно скучно и грустно, так как компания Apple легко завоевала себе рынок, поко...
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11 вы...
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11 выКомпания Samsung выпустила в России смартфон Galaxy A11, который был представлен еще в марте этого года. ...
Motorola Edge Lite готовится к релизу...
Motorola Edge Lite готовится к релизуНекоторое время назад на просторах интернета появилась интересная информация о новых смартфонах компании ...
Motorola готовит новый флагман к релизу...
Motorola готовит новый флагман к релизуНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Motorola планирует ...
Обзор Одни из нас: Часть II. Громкое зав...
Обзор Одни из нас: Часть II. Громкое завУже 19 июня на консолях Sony Playstation стартует продолжение легендарного проекта The Last of Us Part II...
Google Chrome ограничит ресурсы для веб-...
Google Chrome ограничит ресурсы для веб-Google ограничит количество ресурсов, которые реклама может использовать в своем веб-браузере Chrome для ...
Появились первые изображения встроенного...
Появились первые изображения встроенногоГлавный инженер Intel по графике Раджа Кадури поделился изображениями того, как будут выглядеть будущие г...
Доступный 5G-смартфон Honor 30 Youth Edi...
Доступный 5G-смартфон Honor 30 Youth EdiБренд Honor выпустил в китайскую продажу недорогой 5G-смартфон Honor 30 Youth Edition, который также изве...
Видеоигра Crucible студии Amazon Game St...
Видеоигра Crucible студии Amazon Game StМногопользовательская игра Crucible студии Amazon Game Studios наконец-то появилась в магазине Steam. Игр...
Seagate представила новый накопитель Fir...
Seagate представила новый накопитель FirКомпания Seagate Technology представила новый твердотельный накопитель FireCuda 120 с интерфейсом SATA, п...
Vivo X50 получит Snapdragon 765G...
Vivo X50 получит Snapdragon 765GБуквально недавно компания Vivo порадовала своих пользователей достаточно классными рендерами нового смар...
NVIDIA GeForce 451.85 HotFix драйвер уст...
NVIDIA GeForce 451.85 HotFix драйвер устКомпания NVIDIA выпустила HotFix драйвер который исправляет проблемы в играх Death Stranding, Forza Motor...
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Обзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплением
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)
Обзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлениемОбзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor