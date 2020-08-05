Цены на Samsung Galaxy Note 20 слили в сеть

В последнее время многие пользователи задаются вопросом о том, сколько будет стоить смартфон Samsung Galaxy Note 20, какие у него будут особенности, бонусы и так далее. К сожалению, говорить о данных преимуществах смартфона мы пока что не можем, ведь презентация еще не прошла, но мы можем говорить о стоимости смартфона. В сети уже появилась информация о том, что за Samsung Galaxy Note 20 в базовой комплектации запросят 949 долларов, что достаточно дорого, учитывая, что у смартфона будет всего 256 гигабайт памяти. С другой стороны, для современного смартфона и этого с головой хватит, ведь не нужно будет переживать о каких-либо недостатках или преимуществах конкурентов. Ожидаем стоимость для российского рынка и тогда поговорим.