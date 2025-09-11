Чёрный Meizu 22 показали на фото

Ранее было объявлено, что смартфон оснастят кремний-углеродной батареей ёмкостью 5510, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 66 Вт соответственно, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4500 мм², селфи-камерой на 50-Мп сенсоре OmniVision OV50D и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OmniVision OV50H и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископ на Sony IMX882 с OIS) и 50 Мп (сверхширик на OmniVision OV50D).