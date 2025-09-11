Чёрный Meizu 22 показали на фото

Компания Meizu опубликовала новые тизеры, посвященные грядущему флагманскому смартфону Meizu 22. Производитель подтвердил наличие ультразвукового подэкранного сканера отпечатка пальцев со скоростью распознавания 0,0075 секунды, линейного вибромотора, ИК-излучателя и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66 и IP68.

Ранее было объявлено, что смартфон оснастят кремний-углеродной батареей ёмкостью 5510, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 66 Вт соответственно, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4500 мм², селфи-камерой на 50-Мп сенсоре OmniVision OV50D и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OmniVision OV50H и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископ на Sony IMX882 с OIS) и 50 Мп (сверхширик на OmniVision OV50D).