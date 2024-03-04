Часы ASUS VivoWatch 6 готовы к выходу

В базе данных Bluetooth SIG обнаружились сведения о смарт-часах ASUS VivoWatch 6, что намекает на скорый релиз устройства. Напомним, что модель предыдущего поколения в лице VivoWatch 5 были представлены осенью 2021 года. Эти часы характеризуются 1,3-дюймовым круглым ЖК-экраном, водонепроницаемостью стандарта 5 АТМ, автономностью до 14 дней, приемником GPS, датчиками для измерения частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови (SpO2) и температуры кожи, отслеживанием качества сна и уровня стресса.

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