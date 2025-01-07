Часы Amazfit Active 2 оценили в 100 долларов

Бренд Amazfit пополнил ассортимент умных часов моделью Active 2, которая получила круглый 44-мм корпус из нержавеющей стали. Новинка также характеризуется 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 2000 нит, водонепроницаемостью до 5 АТМ, датчиком BioTracker 6.0 PPG для непрерывного измерения ЧСС, уровня кислорода в крови и стресса, функцией анализа сна, 160 режимами тренировок, автономностью до 10 дней или до 21 часа с включенным GPS, магнитной зарядкой с полным восполнением заряда за два часа, поддержкой пяти спутниковых систем позиционирования и офлайн-картами с пошаговыми инструкциями. Цена часов составляет 100 или 130 долларов за вариант с кожаным ремешком.