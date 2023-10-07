Часы Amazfit Active оценили в 150 долларов

Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Amazfit Active, которая появится в международной продаже по цене в 150 долларов. Новинку оснастили 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450:390 пикселей, занимающим 73% площади передней панели, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, временем автономной работы до 14 дней, приемником GPS, датчиками измерения частоты пульса и уровня насыщения крови кислородом, отслеживанием качества сна и уровня стресса, массой 24 грамма, предустановленной операционной системой ZeppOS 2.0, возможностью отображения уведомлений и входящих звонков со смартфона, управлением музыкой и функцией общения с голосовым ассистентом Amazon Alexa.