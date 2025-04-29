Часы Amazfit Bip 6 оценили в 8 тысяч рублей

Бренд Amazfit дал старт российским продажам умных часов Amazfit Bip 6, которые получили 1,97-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 2000 нит. Новинку также оснастили корпусом из армированного волокном полимера массой 27,9 грамма, алюминиевой рамкой, 400 циферблатами в фирменном приложении Zepp App, двумя физическими кнопками, новым датчиком BioTracker 6.0, алгоритмами PulsePrecision и RestoreIQ для точного мониторинга частоты сердечного ритма, уровня кислорода в крови и стресса, а также качества сна, 140 спортивными режимами, фирменным тренером Zepp Coach, защитой от влаги в соответствии со степенью 5 АТМ, микрофоном и динамиком, функцией голосового управления, временем автономной работы до 14 дней или до 32 часов с активированным GPS, пятью спутниковыми системами навигации, антенной с круговой поляризацией, как во флагманской модели Amazfit T-Rex 3. Рекомендованная цена часов в России составляет 8 тысяч рублей.

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