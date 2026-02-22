Фитнес-браслет HUAWEI Band 11 Pro оценили в 77 долларов

Компания Huawei объявила о выпуске фитнес-браслета HUAWEI Band 11 Pro, который в числе прочего получил 1,62-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 286:482 точки, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и поддержкой функции AoD. Новинка также характеризуется корпусом из алюминиевого сплава с CNC-обработкой, толщиной 8,99 мм и массой 18 граммов, зеленой, синей и черной расцветками, фторэластомеровыми ремешками, водозащитой по стандарту 5 ATM, модулем GNSS, множеством режимов тренировок и физической активности, измерением пульса и уровня кислорода в крови, анализом качества сна с показателем вариабельности сердечного ритма (HRV) во время сна, функцией выявления нарушений дыхания во сне, анализом аритмии и уведомлений о признаках фибрилляции предсердий на основе сенсора PPG-сенсора, 9-осевым сенсором IMU, оптическим датчиком сердечного ритма и датчиком освещённости, временем автономной работы до 14 дней и поддержкой зарядки посредством магнитного порта. Цена браслета на дебютном филлипинском рынке составляет эквивалент 77 долларов.