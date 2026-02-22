Фитнес-браслет HUAWEI Band 11 оценили в 42 доллара

Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих фитнес-браслетов моделью Band 11, которая оценена на дебютном филлипинском рынке в эквивалент 42 долларов. Новинку оснастили 1,62-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 286:482 точки, режимом Always-On Display и 100 циферблатами, корпусом из алюминиевого сплава или прочного полимера, а толщиной 8,99 мм, массой 17 или 16 граммов в зависимости от версии, 9-осевым датчиком IMU, оптическим датчиком сердечного ритма, датчиком освещённости, круглосуточным отслеживанием пульса, уровня кислорода в крови, мониторингом сна, выявлением нарушений дыхания во сне, анализом пульсовой волны и уведомлением о фибрилляции предсердий (датчик PPG), приложением Pulse Wave A-fib Prompt с сертификацией TÜV Rheinland CE MDR, АКБ ёмкостью 300 мАч, автономностью до 14 дней и защитой от воды уровня 5 ATM.

