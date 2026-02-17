Часы OPPO Watch S появились в продаже

Компания OPPO дала старт европейским продажам умных часов Watch S, которые вышли в Китае еще осенью прошлого года. Цена часов в Европе составляет от 210 евро в Испании до 260 евро в Германии.

Напомним, что часы оснащаются корпусом из нержавеющей стали толщиной всего 8,9 мм и массой 35 граммов, 1,46-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 464:464 точки и пиковой яркостью 3000 нит, 16-канальным датчиком SpO₂, 8-канальным оптическим сенсором сердечного ритма, ЭКГ-электродами, датчиком для измерения температуры запястья, экспресс-проверкой состояния организма, поддержкой ИИ-тренера, временем автономной работы до 10 дней, водонепроницаемостью уровня 5ATM и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
