Часы Amazfit Falcon получат 4 ГБ флеш-памяти

В сети появились рекламные видеоролики с умными часами Amazfit Falcon, официальный релиз которых ожидается 13 октября. По предварительным данным, новинка получит поддержку как минимум 150 спортивных режимов, двухдиапазонный модуль GPS, 4 ГБ флэш-памяти, датчик ЧСС с функцией пульсоксиметра, время автономной работы до 14 дней, титановый корпус, сапфировое стекло, 1.28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 416:416 пикселей и яркостью до 1000 кд/м2, а также защиту от воды в соответствии со степенью 20 ATM. Ориентировочная цена часов не раскрывается, но, скорее всего, они окажутся дороже модели T-Rex 2.

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