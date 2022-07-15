Часы Amazfit GTR 4 показали на рендерах

В сети появились изображения и подробности об умных часах Amazfit GTR 4 и GTS 4, которые будут отличаться круглым и прямоугольным дисплеями соответственно. Amazfit GTR 4 оснастят 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей и поддержкой Always-on Display (AoD), алюминиевым корпусом, аккумулятором ёмкостью 475 мАч, серебристой и черной расцветками, а также кожаным, силиконовым и нейлоновым ремешками.

Amazfit GTS 4 получит 1,75-дюймовый дисплей с разрешением 450:390 пикселей, алюминиевый корпус толщиной 9,9 мм и массой 27 граммов, батарею на 300 мАч, черную, розовую и коричную расцветки с силиконовым или нейлоновым ремешком. Обе модели оснастят приемником GPS и новым оптическим датчиком BioTracker 4.0 PPG для измерения ЧСС и SpO2.