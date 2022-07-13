Часы Amazfit GTS 4 Mini оценены в 120 долларов

Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью GTS 4 Mini, которая приходит на смену модели GTS 2 Mini. Новинку оснастили 1,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 336:384 пикселя, датчиком BioTracker 3.0 PPG для точного отслеживания частоты сердечных сокращений и оксигенации крови, возможностью определения уровня стресса, поддержкой около 120 спортивных режимов, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, металлическим корпусом толщиной 9,1 мм, массой 19 граммов, встроенным ассистентом Alexa, поддержкой Bluetooth 5.2 LE, совместимостью с ОС Android 7.0/iOS 12 и выше. Автономность часов составляет 15 дней при обычным использовании и до 21 часа с включенным GPS. Цена GTS 4 Mini составляет 120 долларов.