Часы Amazfit Pop Pro получат OLED-дисплей

Компания Huami поделилась новой порцией подробностей о смарт-часах Amazfit Pop Pro, официальная презентация которых состоится уже завтра. Итак, новинка получит высокоточный модуль GPS, поддержку круглосуточного мониторинга сердечного ритма, новый датчик SpO2 для отслеживания уровня насыщения крови кислородом. Ранее стало известно, что часы получат автономность на уровне девяти дней, 60 спортивных режимов, влагозащиту (5 АТМ), 1,43-дюймовый OLED-дисплей, модуль NFC, зеленую и розовую расцветки. Ориентировочная цена Amazfit Pop Pro не сообщается, но они точно окажутся дороже Amazfit Pop, которые предлагаются за 55 долларов.