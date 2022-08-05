Часы Amazfit T-Rex 2 появятся в России

Бренд Amazfit представляет новейшую модель защищённых смарт-часов с поддержкой GPS-навигации - Amazfit T-Rex 2. Они оснащены передовой конструкцией, обеспечивающую прочность армейского уровня, поддерживают высокоточное позиционирование и оптимизированную прокладку маршрутов. Amazfit T-Rex 2 станут отличным спутником тем, кто не мыслит себя без приключений на природе и занятий спортом.

Благодаря двухдиапазонному позиционированию и поддержке пяти спутниковых навигационных систем Amazfit T-Rex 2 помогут вырваться из каменных джунглей городов, исследовать самые удивительные природные маршруты и всегда точно знать свои координаты, даже если сигнал со спутника совсем слабый. Часы поддерживают продвинутые функции, связанные с импортом маршрутов и навигацией в реальном времени, так что пользователи могут загрузить популярные маршруты через приложение Zepp или отправиться к приключениям собственным путём, определяя направление непосредственно на экране часов. А система Direct Return Navigation покажет кратчайший прямой путь назад к точке старта маршрута.

Новинка способна работать при температуре до −30 °C и станут надёжным спутником тех, кого не остановят даже тяжёлые погодные условия. Чтобы защитить здоровье на большой высоте над уровнем моря, где мало кислорода, Amazfit T-Rex 2 предупредят пользователя, что он забрался высоко, и напомнят проверить уровень насыщения крови кислородом с помощью соответствующей функции часов. Впрочем, эта функция пригодится и когда владелец просто почувствует себя некомфортно или захочет наблюдать за этим показателем в течение всего дня.

Amazfit T-Rex 2 прошли 15 тестов армейского уровня и могут работать в жарких пустынях, влажных дождевых лесах и на полярных ледниках. Угловатый дизайн часов призван отразить надёжность, а внешний обод вокруг экрана (безель) отличается особой прочностью и имеет выраженную текстуру, образованную методом напыления металла, тогда как экран и каждая из кнопок гладко отполированы. При обычном использовании часы могу проработать без подзарядки до 24 дней, и всё это время они будут сопровождать первооткрывателя и спортсмена в любом приключении.

Носимое устройство выдерживает давление воды эквивалентное тому, что возникает на глубине до 100 м, и послужат своему владельцу, когда тот прорывается сквозь ливень, царит в бассейне или покоряет океан. Amazfit T-Rex 2 представлены в 4-ех природных цветах. Однако в России часы появятся только в двух цветах - черный и черно-золотистый. Матовая отделка придаёт часам стильный внешний вид. Силиконовый ремешок не раздражает кожу и сделан так, чтобы под ним не скапливались пот и влага, он обеспечит комфорт как на природе, так и в городе.

У Amazfit T-Rex 2 имеется более 150 спортивных режимов, включая режим Triathlon — настоящий тест на выносливость, режим Track Run с профессиональными возможностями отслеживания времени прохождения круга и «умной» корректировки траектории при занятии бегом, а также новый режим Golf Swing. C помощью часов в большинстве спортивных режимов можно в реальном времени отслеживать критически важные показатели — сердечный ритм во время тренировки, пройденную дистанцию, скорость движения, количество сожжённых калорий. Это поможет пользователям следить за своими показателями и улучшать их.

В приложении Zepp App можно создавать настраиваемые шаблоны тренировок для занятий одиннадцатью видами спорта, а непосредственно на часах — шаблоны интервальных тренировок. Часы Amazfit T-Rex 2 могут автоматически распознавать десятки силовых тренировочных упражнений, а алгоритм ExerSense — восемь видов спортивных движений. Встроенный в T-Rex 2 алгоритм оценки статуса тренировки PeakBeats обрабатывает специальные данные, например, максимальное потребление кислорода (VO2 Max), полное время восстановления, тренировочную нагрузку и эффективность тренировок. Часы помимо GPS-навигации, поддерживают функции всестороннего контроля состояния здоровья. Они следят за сердечным ритмом, насыщением крови кислородом и уровнем стресса в течение всего дня и одновременно выводить эти данные, а также частоту дыхания пользователя — достаточно нажатия одной кнопки на экране часов.

Amazfit T-Rex 2 будут продаваться в России за 16 990 рублей в магазинах ДНС и «Связной».