Часы Amazfit T-Rex 3 Pro вышли в 44-мм версии

Компания Amazfit объявила о выпуске 44-мм версии умных часов T-Rex 3 Pro, которая присоединится к уже выпущенному 48-мм варианту. Новинка характеризуется безелем и кнопками из титанового сплава Grade 5, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, пиковой яркостью 3000 нит и сапфировым стеклом, габаритами 44,8:44,8:13,2 мм и массой без ремешка 46,8 грамма, светодиодным фонариком с регулируемой яркостью, переключателем белого и красного света, а также сигналом SOS, поддержкой навигацией по топографическим картам, 180 встроенными спортивными режимами, предустановленной операционной системой Zepp OS 5.0, водонепроницаемостью уровня 10 АТМ, функциями отслеживания частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и стресса, измерения температуры кожи и описание фаз сна, динамиком, батареей ёмкостью 500 мАч и автономностью до 17 дней в обычном режиме. Цена часов на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 235 долларов.