Часы Amazfit T-Rex 3 оценены в 300 евро

Компания Huami пополнила ассортимент умных часов моделью T-Rex 3, которая оценена на глобальном рынке в 300 евро. Новинку оснастили восьмиугольным корпусом из полимера, безелем из нержавеющей стали, прочностью по военному стандарту, водонепроницаемостью до 10 атм, 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480:480 точек, яркостью до 2000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass, оптическим датчиком BioTracker, 170 режимами тренировок, улучшенным режимом силовых тренировок, отслеживанием частоты сердечных сокращений, SpO2, уровня стресса, измерением температуры кожи, виртуальным помощником Zepp Flow AI на основе OpenAI GPT-4o, батареей ёмкостью 700 мАч, автономностью до 27 дней или до 7,5 дней с включенным GPS, предустановленной прошивкой Zepp OS 4.0 и офлайн-картами.

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