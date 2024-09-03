Часы Amazfit T-Rex 3 выпустят в сентябре

Компания Huami объявила, что умные часы Amazfit T-Rex 3 будут официально представлены 10 сентября в Китае. Новинка уже доступна для предварительного заказа на местной площадке JD по стартовой цене в эквивалент 265 долларов. Производитель подтвердил наличие 47-мм корпуса и операционной системы Zepp OS 4.

Напомним, что выпущенная больше двух лет назад модель предыдущего поколения в лице T-Rex 2 оснащается защитой от мороза до -30 °С и погружения в воду (степень 10ATM), компасом, барометром, альтиметром, приемником GPS, аккумулятором ёмкостью 500 мАч, 1,39-дюймовым AMOLED-экраном, 150 спортивными режимами, шестиканальным оптическим датчиком BioTracker 3.0 PPG для определения частоты сердечных сокращений и концентрации кислорода в крови, функцией определения частоты дыхания, распознаванием мерцательной аритмии, а также отслеживанием уровня стресса и сна.