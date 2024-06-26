Часы Apple Watch Series 10 показали на рендерах

Профильный ресурс 9to5Mac опубликовал CAD-рендеры умных часов Apple Watch Series 10, который еще не были представлены официально. Утверждается, что к 10-летию Apple Watch купертиновцы представят модель Watch X. Новинка сможет похвастаться 2-дюймовым экраном – самым крупным в истории умных часов компании. Сейчас самый большой дисплей имеют Apple Watch Ultra (1,93 дюйма) и Apple Watch Series 9 (1,7 дюйма). При этом, габариты устройства окажутся меньше, чем у Watch Ultra. Предполагается, что часы выпустят в размерах 45 и 49 мм. Для сравнения, Apple Watch Series 9 имеют размеры 41 мм и 45 мм, а Watch Ultra 2 – 49 мм. Ранее на 9to5Mac уже публиковали достоверные утечки по продуктам компании Apple.