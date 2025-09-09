Часы Apple Watch Series 11 оценили в 400 долларов

Компания Apple представила умные часы Apple Watch Series 11, которые доступны в корпусах диаметром 42 мм и 46 мм. Новинка также характеризуется улучшенной в два раза прочностью стекла, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, функцией обнаружения признаков гипертонии, новой технологией «Оценка сна» для определения продолжительности сна, регулярности отхода ко сну, частоты пробуждений и продолжительности каждой стадии, а также автономностью до 24 часов (у предшественника было 18 часов). Часы появятся в продаже 19 сентября по цене от 400 долларов.

Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
