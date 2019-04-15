Часы BALANCE WATCH вдохновленные китайской философией Инь и Ян

Концептуальные часы «Balance Watch» - это часы премиум-класса, вдохновленные китайской философии Инь и Ян, что очевидно благодаря черно-белому лицу, которое подчеркивает аксессуар.

Двойственность между цветами, темами и даже технологией, потому что помимо того, что наполовину черные и наполовину белые, часы Balance также наполовину аналоговые, наполовину цифровые.

Balance Watch оснащены электронным дисплеем, который будет работать в паре со смартфоном владельца, чтобы он мог видеть, когда приходят уведомления. Это говорит о более широком спросе на гибридные часы, которые уравновешивают аналоговую эстетику с современными потребностями подключения.