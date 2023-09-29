Часы Black Shark S1 оценены в 50 долларов

Геймерский бренд Black Shark, принадлежащий компании Xiaomi, представил смарт-часы Black Shark S1. Новинка уже доступна для предварительного заказа в США и Европе по цене в 50 долларов. Новинка характеризуется металлической рамкой, 1,43-дюймовым круглым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, адаптером беспроводной связи Bluetooth, датчиками для постоянного отслеживания частоты сердечных сокращений и насыщенности крови кислородом (SpO2), поддержкой более 100 спортивных режимов и автономностью до 10 суток при обычном использовании.

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