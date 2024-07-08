Часы CMF Watch Pro 2 получили сменный безель

Бренд CMF пополнил ассортимент умных часов моделью Watch Pro 2, главной особенностью которых стала возможность заменить безель. Новинка также характеризуется алюминиевым корпусом, 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек, модулями GPS/ГЛОНАСС, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой более 100 циферблатов, среди которых есть динамические и интерактивные, 120 режимами физической активности, функциями мониторинга уровня кислорода в крови (SpO2), адаптером беспроводной связи Bluetooth, батареей ёмкостью 305 мАч, автономностью до 11 дней в рабочем режиме и до 25 часов с включенным GPS. Цена часов составляет 69 евро.

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