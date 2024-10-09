Часы Casio Casiotron TRN-50ZE-1A оценили в 755 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов лимитированной моделью Casiotron TRN-50ZE-1A, выход которой приурочен к 50-летнему юбилею модели Casiotron QW02-10. Новинка характеризуется корпусом и браслетом из черной нержавеющей стали с ионным покрытием, золотистым безелем, логотипами и другими элементами циферблата, завинчивающейся крышкой из нержавеющей стали, ЖК-экраном, минеральным стеклом, габаритами 42,7:39,1:12,3 мм и массой 111 грамм, водонепроницаемостью до 50 метров, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar Power и Multi Band 6, адаптером беспроводной связи Bluetooth, автоматической настройкой времени, мировым временем в 300 городах, пятью ежедневными будильниками, секундомером, автоматической светодиодной подсветкой, автоматическим календарем, энергосбережением и индикатором низкого заряда аккумулятора. Часы станут доступны для покупки в этом месяце по цене в 755 долларов.

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