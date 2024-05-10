Часы Casio EDIFICE EQS-960 получили карбоновый корпус

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью EDIFICE EQS-960, главной особенностью которой стал карбоновый корпус из армированной углеродным волокном смолы. Новинка также характеризуется циферблатом из углеродного волокна, безелем из нержавеющей стали, солнечными панелями, аккумулятором EDIFICE EQS-960, автономностью до пяти месяцев даже вне солнечного света, массой 115 грамм со стальным браслетом и 56 грамм с каучуковым, размерами 50,1:44,5:13,3 и водонепроницаемостью до 100 метров. Цена и дата начала продаж EDIFICE EQS-960 будут объявлены позже.