Часы Casio Edifice EFR-S108DE оценили в 140 евро

Компания Casio представила серию часов Edifice EFR-S108DE, в которую вошли модели 2AV, 3AV и 8AV. Новинки отличаются серо-голубой, зеленой и серебристой расцветками корпуса. Новинки получили корпус из нержавеющей стали с габаритами 44,8:39,9:7,8 мм и массой 110 граммов, плоский восьмиугольный безель, текстурированный аналоговый циферблат со стрелками часов, минут и секунд, а также датой, браслет из нержавеющей стали, сапфировое стекло для защиты от царапин, водонепроницаемость до 100 метров и батарею со сроком службы до 3 лет. Часы оценены на европейском рынке в 140 евро, однако дата начала продаж пока не объявлена.