Часы Casio G-SHOCK GA-2100K оценили в 125 долларов

Компания Casio объявила о выпуске серии аналогово-цифровых часов G-SHOCK GA-2100K, которая состоит из моделей 1AJF, 2AJF и 5AJF. Новинки характеризуются визуальной концепцией Smoke Light, циферблатом с гладкой поверхностью, безелем и ремешком из матового полупрозрачного материала, корпусом из углеродного волокна и смолы с ударопрочной структурой Carbon Core Guard, водонепроницаемостью до 20 бар, габаритами 48,5:45,4:11,8 мм и массой 51 грамм, поддержкой мирового времени, автоматическим календарём, двойной светодиодной подсветкой Super Illuminator с функцией послесвечения и батарейкой со сроком службы до трёх лет. Часы появятся в продаже на дебютном японском рынке по эквивалентной цене в 125 долларов.