Google обновила прошивку Pixel Watch

Компания Google готовит крупное обновление для линейки Pixel Watch, которое позволит оплачивать покупки простым прикосновением часов к терминалу без необходимости открывать приложение Wallet. Новая функция получила название Express Pay и станет доступна начиная с Pixel Watch 2 и более новых моделей. По принципу работы она напоминает режим Express Mode в Apple Watch, позволяющий использовать совместимые карты без активации и разблокировки устройства. Однако в случае с Google пользователю необходимо вручную включить Express Pay, а сами часы должны быть разблокированы для проведения платежа. До выхода обновления владельцам Pixel Watch приходилось дважды нажимать на заводную кнопку, чтобы открыть Wallet и выполнить оплату.

При этом возможность оплачивать проезд в транспорте без запуска приложения уже была реализована ранее. Обновление также расширяет интеграцию часов со смартфонами Pixel. Теперь устройство сможет автоматически блокировать телефон при выходе из зоны действия и уведомлять пользователя, если он оставил смартфон. Эти функции работают в связке с Pixel 8 и более новыми моделями. Кроме того, Google ускоряет процесс подтверждения личности при одновременном подключении часов и телефона. Пользователь сможет выполнять важные действия, например отключать функцию Find My Device, с подтверждением через PIN-код, что, по заявлению компании, сделает процесс быстрее. Это действительно важный апдейт операционной системы.
