Глобальную версию Xiaomi Watch 5 оценили в 300 евро

Компания Xiaomi представила глобальную версию умных часов Watch 5, которые были выпущены в Китае в конце прошлого года. В Европе за новинку попросят 300 евро. Напомним, что часы имеют в своём оснащении корпус из нержавеющей стали, 1,54-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью 1500 нит, сапфировым стеклом и рамками шириной 2,6 мм, ремешки из фторэластомера, натуральной кожи и титана, двухъядерную двухсистемную архитектуру с процессорами Qualcomm Snapdragon W5 и BES2800, датчик электромиографии (ЭМГ) для управления жестами, датчики для измерения ЭКГ, ЧСС и SpO2, поддержку 150 спортивных режимов, функцию Super AI, время автономной работы до 6 дней в обычном режиме и до 18 дней в энергосберегающем.