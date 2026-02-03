Представлены часы Casio G-Shock GA-2100CM

Компания Casio объявила о выпуске аналогово-цифровых часов моделями G-Shock GA-2100CM-5AJF, GA-2100CM-8AJF и GA-2100CMD-8AJF. Новинки характеризуются камуфляжем из MAP-печати, корпусами с габаритами 48,5:45,4:11,8 мм и массой 51 грамм, ударопрочной конструкцией из карбона, водонепроницаемостью уровня 20 ATM, минеральным стеклом, светонакопительным покрытием Neobrite, двойной светодиодной подсветкой Super Illuminator, функциями мирового времени, секундомера, таймера обратного отсчёта, пятью будильниками и полностью автоматического календаря, а также батарейкой со сроком службы до трёх лет. Часы оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 135 долларов.