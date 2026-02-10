Умные часы Rogbid Model R3 оценили в 100 долларов

Компания Rogbid объявила о выпуске умных часов Model R3, которые построены на операционной системе Android. Новинка характеризуется слотом для SIM-карты с поддержкой сотовых сетей 4G, 1,65-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480:480 точек и защитным стеклом Panda Glass, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, корпусом диаметром 46 мм, выдвижной 5-Мп камерой с поворотом на 190°, ИК-пультом дистанционного управления, поддержкой GPS в реальном времени с геомагнитным компасом, двумя режимами работы (Android и Bluetooth), отслеживанием частоты сердечного ритма и уровня кислорода в крови, анализом сна, режимами тренировок, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP67 и батареей ёмкостью 1100 мАч. Цена часов составляет 100 долларов.