Официально: Xiaomi Watch 5 готовы к выходу

Компания Xiaomi официально объявила, что 25 декабря в Китае будут представлены умные часы Watch 5. На той же презентации состоится релиз беспроводных наушников Xiaomi Buds 6 и топового смартфона Xiaomi 17 Ultra. Производитель подтвердил наличие корпуса из цельного куска нержавеющей стали, круглого циферблата, сапфирового стекла, браслета из нержавеющей стали или ремешками коричневой и зелёной расцветок, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon W5, датчика электрокардиограммы и датчика электромиографии. Ориентировочная цена часов пока не раскрывается.

Представлены часы HONOR Watch 5 Pro…
Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 5 Pro, которые оценены на дебютном китайск…
Смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и часы OnePlu…
Сегодня всемирно известный технологический гигант OnePlus официально представил свою последнюю модель – O…
Часы Suunto Vertical 2 оценили в 600 евро …
Компания Suunto пополнила ассортимент умных часов моделью Vertical 2, которая предназначена для спортсмен…
Смарт-часы Rogbid Rowatch D3 оценили в 140 долларов…
Компания Rogbid пополнила ассортимент смарт-часов моделью Rowatch D3, которая может похвастаться продвину…
Casio представила новое кольцо-часы G-Shock Nano DWN-5600…
После того, как в декабре прошлого года Casio представила в США своё необычное цифровое кольцо-часы, комп…
Представлены смарт-часы Rollme G6…
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью G6, которая оценена в 80 долларов. Новинку осна…
iPhone будет отображать уведомления на часах сторонних бренд…
Apple, судя по всему, активно готовится улучшить совместимость iPhone с умными часами сторонних производи…
Huawei лидирует на рынке носимых устройств…
Мировой рынок носимых устройств, объединяющий умные часы и более простые фитнес-браслеты, за первые 3 ква…
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor