Официально: Xiaomi Watch 5 готовы к выходу

Компания Xiaomi официально объявила, что 25 декабря в Китае будут представлены умные часы Watch 5. На той же презентации состоится релиз беспроводных наушников Xiaomi Buds 6 и топового смартфона Xiaomi 17 Ultra. Производитель подтвердил наличие корпуса из цельного куска нержавеющей стали, круглого циферблата, сапфирового стекла, браслета из нержавеющей стали или ремешками коричневой и зелёной расцветок, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon W5, датчика электрокардиограммы и датчика электромиографии. Ориентировочная цена часов пока не раскрывается.