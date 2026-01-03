Часы Casio G-SHOCK MTG-B4000D-1AJF оценили в 1190 долларов

Компания Casio объявила о выпуске ударопрочных часов G-SHOCK MTG-B4000D-1AJF, которые оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 1190 долларов. Новинку оснастили корпусом и безелем из углеродсодержащей смолы и нержавеющей стали, рамкой из ламинированного листового углеродного волокна и стекловолокна, конструкцией Dual Core Guard, ремешком из многослойного композита из нержавеющей стали и смолы с усилением в виде углеродного волокна и тройной застёжкой, задней панелью с применением литья металлического порошка под давлением, водонепроницаемостью 20 бар, защитным сапфировым стеклом с внутренним антибликовым покрытием, системой зарядки Tough Solar, поддержкой радиосинхронизации времени MULTIBAND 6, светодиодной подсветкой Super Illuminator и автономностью в 1,5 года в режиме энергосбережения.