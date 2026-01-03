Часы Casio G-SHOCK MTG-B4000D-1AJF оценили в 1190 долларов

Компания Casio объявила о выпуске ударопрочных часов G-SHOCK MTG-B4000D-1AJF, которые оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 1190 долларов. Новинку оснастили корпусом и безелем из углеродсодержащей смолы и нержавеющей стали, рамкой из ламинированного листового углеродного волокна и стекловолокна, конструкцией Dual Core Guard, ремешком из многослойного композита из нержавеющей стали и смолы с усилением в виде углеродного волокна и тройной застёжкой, задней панелью с применением литья металлического порошка под давлением, водонепроницаемостью 20 бар, защитным сапфировым стеклом с внутренним антибликовым покрытием, системой зарядки Tough Solar, поддержкой радиосинхронизации времени MULTIBAND 6, светодиодной подсветкой Super Illuminator и автономностью в 1,5 года в режиме энергосбережения.

Часы iQOO Watch GT 2 оценили в 70 долларов…
Компания iQOO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch GT 2, которая среди прочего может похвастат…
Представлены часы OnePlus Watch Lite…
Компания OnePlus выпустила на глобальный рынок смарт-часы Watch Lite, которые оценены в 160 евро. Новинку…
Часы Amazfit T-Rex 3 Pro вышли в 44-мм версии…
Компания Amazfit объявила о выпуске 44-мм версии умных часов T-Rex 3 Pro, которая присоединится к уже вып…
Представлены смарт-часы Amazfit Active Max …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Active Max, которая оценена в 170 долларов. Но…
Представлены дайверские часы Suunto Nautic S…
Компания Suunto пополнила ассортимент часов моделью Suunto Nautic S, которая предназначена для дайверов и…
Представлены часы Lenovo Watch GT Pro…
Компания Lenovo пополнила ассортимент умных часов моделью Lenovo Watch GT Pro, которая обойдется на дебют…
Часы HONOR Watch X5 готовы к выходу …
Компания HONOR объявила, что уже 24 ноября в Китае будут представлены беспроводные часы Watch X5. На той …
Часы Vivo WATCH GT 2 оценили в 70 долларов …
Компания Vivo выпустила на родной китайский рынок умные часы WATCH GT 2, которые среди прочего получили 2…
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor