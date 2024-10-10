Часы Casio G-Shock DW-5600 с логотипом Nissan GT-R оценили в $135

Японские компании Nissan Japan и Casio представили часы G-Shock DW-5600, которые будут выпущены ограниченной серией. Новинка характеризуется матовым черным корпусом с ЖК-экраном, логотипом GT-R на циферблате и тыльной панели из нержавеющей стали, светодиодной подсветкой, защитой от ударов и вибраций, водонепроницаемостью до 20 Бар, автоматическим календарем, многофункциональным будильником, таймером, секундомером, пятилетним сроком службы батареи, минеральным стеклом и фирменной жестяной коробкой. Часы появятся в продаже 17 октября по цене эквивалентной 135 долларам.