Часы Casio G-Shock DW-H5600 оценили в 280 долларов

Компания Casio представила новые модели часов G-Shock DW-H5600, которые отличаются черной, белой и серой расцветками. Новинки характеризуются безелем из нержавеющей стали с ионным покрытием, ЖК-экраном MIP, водонепроницаемостью до 200 метров, ударопрочностью, адаптером Bluetooth для соединения со смартфоном, зарядкой от солнечной энергии или через разъем USB, оптическим датчиком для измерения сердечного ритма, подсчета сделанных шагов, отслеживанием спортивной активности, измерением уровня насыщения кислорода в крови, мониторингом качества и длительности сна. Часы станут доступны для покупки по цене от 280 долларов.

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