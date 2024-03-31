Часы Casio G-Shock Frogman MRG-BF1000B-1A оценили в $4600

Компания Casio представила дайверские часы G-Shock Frogman MRG-BF1000B-1A, которые станут доступны для покупки в апреле по цене от 4600 долларов. Новинка характеризуется высокогерметичным титановым корпусом с водонепроницаемостью до 200 метров, сапфировым стеклом с лицевой стороны, задней крышкой с винтовым замком, покрытой сапфировым стеклом с красным напылением и гравировкой лягушки FROGMAN, титановым браслетом с DLC-покрытием, измерением времени погружения, солнечной зарядкой Tough Solar, автоматической регулировкой времени Multi-Band 6, ударопрочностью, магнитостойкостью, стрелками Neobrite, двойным временем, секундомером, светодиодной подсветкой, габаритами 56:49,7:18,6 мм и массой 140 граммов.

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