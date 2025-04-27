Часы Casio G-Shock Frogman MRG-BF1000RG-3A оценили в £4400

Компания Casio пополнил ассортимент премиальных часов моделью G-Shock Frogman MRG-BF1000RG-3A, которая предназначена для дайверов. Новинка характеризуется титановым корпусом из 70 компонентов с габаритами 56:49,7:18,6 мм и массой 132 грамма, водонепроницаемым уплотнительным кольцом, буферами для лучшей ударопрочности, покрытием Neobrite для лучшей видимости под водой, сапфировым защитным стеклом с антибликовым покрытием, люминесцентным покрытием, задней крышкой с винтовым креплением из сапфирового стекла, ремешком из фторкаучука Dura Soft, пряжкой и петлями ремешка из титанового сплава Ti64, множеством функций для дайверов, адаптером Bluetooth, магнитоустойчивостью, радиосинхронизацией времени Multi Band 6 и поддержкой зарядки Tough Solar. Часы появятся в продаже на дебютном британском рынке в мае по цене в 4400 фунтов стерлингов.

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