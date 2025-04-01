Часы Casio G-Shock G-5600BG-5JR с Tough Solar оценили в 140 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock G-5600BG-5JR, которая получила корпус из переработанной смолы с размерами 46,7:43,2:12,7 мм и массой 47 граммов. Новинка также характеризуется ударопрочной конструкцией, водонепроницаемостью до 200 метров, поддержкой технологии Tough Solar для зарядки от света, функцией отображения времени в 48 городах и 31 часовом поясе, секундомером, таймером обратного отсчёта, пятью независимыми будильниками, полностью автоматическим календарем, светодиодной подсветкой и режимом энергосбережения. Часы станут доступны для покупки в этом месяце по цене в 140 долларов.