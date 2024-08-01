Часы Casio G-Shock GA-010 оценили в $120

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделями G-Shock GA-010 и G-Shock GD-010, которые оценены на родном для производителя японском рынке в 120 и 100 долларов. Первая является аналогово-цифровой моделью со стрелками и ЖК-экран, а также корпусом с габаритами 55,1:51,9:17,5 мм и массой 67 граммов. Вторая представляет собой полностью цифровую модель с крупным ЖК-дисплеем и корпусом с размерами 54,9:51,9:16,1 мм и массой 61 грамм.

Часы также характеризуются ударопрочным корпусом из биосмолы, армированной углеродным волокном, водонепроницаемостью 20 бар, аккумулятором со сроком службы 10 лет, автокалендарем, пятью ежедневными будильниками, таймером, мировым временем, секундомером и светодиодной подсветкой.
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