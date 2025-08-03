Часы Casio G-Shock GA-010GB-1A9JF оценили в $130

Компания Casio представила аналогово-цифровые часы G-Shock GA-010GB-1A9JF, которые вошли в серию Black and Gold. Новинка характеризуется чёрной расцветкой с золотыми акцентами, корпусом из армированной углеродным волокном биосмолы, водонепроницаемостью уровня 20 АТМ, размерами 55,1:51,9:17,5 мм и массой 67 грамм, батарейкой с автономностью до 10 лет, автокалендарём, пятью ежедневными будильниками, таймером, мировым временем, секундомером и светодиодной подсветкой. Часы появятся в продаже на дебютном японском рынке в этом месяце по эквивалентной цене в 130 долларов. Дата глобального релиза пока не раскрывается.