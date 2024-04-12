Часы Casio G-Shock GA-B2100MF-1A оценили в 170 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент умных часов моделью G-Shock GA-B2100MF-1A, которая появится в продаже до конца месяца по цене в 170 долларов. Новинка характеризуется черным матовым корпусом с восьмиугольным безелем, циферблатом с синими, розовыми и желтыми стрелками и метками, габаритами 48,5:45,4:11,9 мм и массой 51 грамм, прочной конструкцией Carbon Core Guard, водонепроницаемостью до 200 метров, адаптером беспроводной связи Bluetooth, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, двойной светодиодной подсветкой, автокалендарем, мировым временем, секундомером, таймером, индикатором заряда батареи, 5 ежедневными будильниками, энергосбережением и таймером обратного отсчета.

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