Часы Casio G-Shock GD010 появились в глобальной продаже

Компания Casio выпустила в продажу на американском рынке часы серий G-Shock GD010 и G-Shock GA010, которые дебютировали в Японии пару месяцев назад. Новинки оценены в 100 и 120 долларов соответственно.

G-Shock GD010 представляет собой цифровые часы с большим ЖК-экраном, а G-Shock GA010 являются аналогово-цифровыми часами с двухслойным циферблатом, выполненным из смолы и латуни. Обе серии могут похвастаться ударопрочным корпусом из биосмолы, армированной углеродным волокном, водонепроницаемостью до 200 метров, батареей с заявленным сроком службы 10 лет, автокалендарем, пятью ежедневными будильниками, таймером, мировым временем (31 часовой пояс и 48 городов), секундомером и светодиодной подсветкой.