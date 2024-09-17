Часы Casio G-Shock GD010 появились в глобальной продаже

Компания Casio выпустила в продажу на американском рынке часы серий G-Shock GD010 и G-Shock GA010, которые дебютировали в Японии пару месяцев назад. Новинки оценены в 100 и 120 долларов соответственно.

G-Shock GD010 представляет собой цифровые часы с большим ЖК-экраном, а G-Shock GA010 являются аналогово-цифровыми часами с двухслойным циферблатом, выполненным из смолы и латуни. Обе серии могут похвастаться ударопрочным корпусом из биосмолы, армированной углеродным волокном, водонепроницаемостью до 200 метров, батареей с заявленным сроком службы 10 лет, автокалендарем, пятью ежедневными будильниками, таймером, мировым временем (31 часовой пояс и 48 городов), секундомером и светодиодной подсветкой.
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