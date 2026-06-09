Часы Casio G-Shock GM-2100LXB оценили в 200 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов G-Shock LUXE BLACK моделями GM-2100LXB-1A и GM-2100LXB-1A9. Новинки характеризуются металлическим безелем из нержавеющей стали с чёрным ионным покрытием и ремешком из биополимерной смолы, корпусом из смолы и нержавеющей стали с габаритами 49,3:44,4:11,8 мм и массой 72 грамма, фирменной ударопрочностью G-Shock, водонепроницаемостью до 200 метров, циферблатом с матовым покрытием и текстурированной поверхностью, новыми стрелками увеличенной длины, защитным минеральным стеклом, покрытием Neobrite и двойной светодиодной подсветкой Super Illuminator, мировым временем в 31 часовом поясе и 48 городах, пятью ежедневными будильниками, автоматическим календарем, до 2099 года, функцией смещения стрелок и двумя батарейками SR726W со сроком службы до трёх лет. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 200 долларов.