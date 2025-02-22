Часы Casio G-Shock GMD-B300SC оценили в 112 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов серией G-Shock G-Squad GMD-B300SC, в которую вошли три модели в бирюзовой, кораллово-оранжевой и белой расцветках. Новинки характеризуются ремешком и ударопрочным корпусом из биосмолы с размерами 46,4:43,8:12 мм, восьмиугольным безелем, акселерометром для измерения количества пройденных шагов, адаптером беспроводной связи Bluetooth, поддержкой фирменного приложения Watches, двумя часовыми поясами, секундомером (1/100 секунды), таймером, пятью ежедневными будильниками, светодиодной подсветкой, полностью автоматическим календарем, водонепроницаемостью до 20 бар и батарейкой CR2016 со сроком службы два года. Часы уже доступны для покупки на дебютном японском рынке по эквивалентной цене в 112 долларов.