Часы Casio G-Shock Gravitymaster GWR-B3000 оценили в $690

Компания Casio пополнила ассортимент авиационных часов моделями G-Shock GWR-B3000-1A, GWR-B3000A-2A и GWR-B3000B-8A из линейки MASTER OF G. Новинки характеризуются новой конструкцией двойного полого корпуса с деталями из углеродного композита, нержавеющей стали, полимерных амортизаторов и элементов, выполненных методом литья металла под давлением (MIM), фирменной защитой Triple G Resist, водонепроницаемостью уровня 20 ATM, механизмом TOUGH MVT.2 с нововведениями в виде автоматической коррекции исходного положения стрелок с обнаружением ударов и обнаружением магнитного поля, солнечной зарядкой Tough Solar, радиосинхронизацией времени Multi Band 6, поддержкой Bluetooth для сопряжения со смартфоном через фирменное приложение, индикатором уровня заряда батарейки и временем автономной работы до двух лет в режиме энергосбережения. Часы обойдутся на дебютном японском рынке в эквивалент 690, 795 и 860 долларов соответственно.

Умные часы POLAR Street X оценили в 250 долларов …
Компания POLAR пополнила ассортимент смарт-часов моделью Street X, которая предназначен для любителей спо…
Представлены часы HUAWEI Watch Fit 5 …
Компания HUAWEI объявила о выпуске умных часов Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro, которые оценены на дебютном…
Часы Casio G-Shock GST-B1000BD-1AJF оценили в 475 долларов…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями G-Shock GST-B1000BD-1AJF и GST-B1000BD-2AJF, которые …
Умные часы Rollme G9 оценили в 70 долларов …
Компания Rollme выпустила в продажу смарт-часы Rollme G9, которые представлены в черной, серебристой и ор…
Смарт-часы Amazfit Balance 3 оценили в 370 долларов …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Balance 3, которая получила 1,5-дюймовый экран…
Часы Realme Watch S5 оценили в 11 тысяч рублей …
Отечественные ретейлеры дали старт продажам смарт-часов Realme Watch S5, рекомендованная цена которых сос…
Официально: OPPO Watch X3 готовы к выходу …
Компания OPPO объявила, что официальный релиз флагманских часов OPPO Watch X3 состоится 17 марта. Также п…
Часы HONOR Watch 6 Plus оценили в 175 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 6 Plus, которая может похвастаться дизайно…
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом местеОбзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом месте
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor