Часы Casio G-Shock Gravitymaster GWR-B3000 оценили в $690

Компания Casio пополнила ассортимент авиационных часов моделями G-Shock GWR-B3000-1A, GWR-B3000A-2A и GWR-B3000B-8A из линейки MASTER OF G. Новинки характеризуются новой конструкцией двойного полого корпуса с деталями из углеродного композита, нержавеющей стали, полимерных амортизаторов и элементов, выполненных методом литья металла под давлением (MIM), фирменной защитой Triple G Resist, водонепроницаемостью уровня 20 ATM, механизмом TOUGH MVT.2 с нововведениями в виде автоматической коррекции исходного положения стрелок с обнаружением ударов и обнаружением магнитного поля, солнечной зарядкой Tough Solar, радиосинхронизацией времени Multi Band 6, поддержкой Bluetooth для сопряжения со смартфоном через фирменное приложение, индикатором уровня заряда батарейки и временем автономной работы до двух лет в режиме энергосбережения. Часы обойдутся на дебютном японском рынке в эквивалент 690, 795 и 860 долларов соответственно.