Часы REDMI Watch 6 Active показали на рендерах

Профильный портал 91Mobiles поделился качественными изображениями и подробностями об умных часах REDMI Watch 6 Active и Watch 6 Lite, которые еще не были представлены официально. Итак, первым приписывают наличие 1,85-дюймового экрана AMOLED с разрешением 390:450 точек, поддержки беспроводной связи Bluetooth 5.3, 140 спортивных режимов, датчика для отслеживания частоты сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна, пройденного расстояния и потраченных калорий, а также батареи ёмкостью 470 мАч. Ориентировочная цена часов составляет 50 евро.

REDMI Watch 6 Lite оснастят 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 410:502 точки, 9-осевым датчиком движения, модулем GPS с поддержкой спутниковых систем, динамиком и аккумулятором ёмкостью 470 мАч. Цена старшей модели должна составить около 60 евро.

Часы HONOR Watch 6 Plus показали во всех расцветках …
Компания HONOR опубликовала изображения всех расцветок умных часов HONOR Watch 6 Plus, которые еще не был…
Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS…
Умные часы Dido AI Fit Pro оснащены GPS-модулем, поддерживающим отслеживание маршрута тренировки без пост…
Apple Watch Ultra 4 получат совершенно новый дизайн корпуса…
Согласно новой информации, умные часы Apple Watch Ultra 4 получат полностью переработанный дизайн корпуса…
До официальной премьеры появились изображения ремешков Samsu…
В конце текущего месяца, на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked, Samsung намерена представить свои но…
Часы Amazfit Cheetah 2 Ultra оценили в 600 евро …
Компания Amazfit объявила о выходе на международный рынок умных часов Cheetah 2 Ultra, одной из особеннос…
Представлены умные часы HONOR Watch 6…
Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью HONOR Watch 6, которая оценена на дебютном брита…
Смарт-часы Amazfit Balance 3 оценили в 370 долларов …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Balance 3, которая получила 1,5-дюймовый экран…
Garmin представила браслет CIRQA Smart Band…
Компания Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана под названием CIRQA Smart Band. В отлич…
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Обзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом местеОбзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом месте
Обзор SUUNTO Vertical 2. Совершенные часы с оффлайн- картами для экстрима, спорта и активной жизниОбзор SUUNTO Vertical 2. Совершенные часы с оффлайн- картами для экстрима, спорта и активной жизни
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor