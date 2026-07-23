Часы REDMI Watch 6 Active показали на рендерах

Профильный портал 91Mobiles поделился качественными изображениями и подробностями об умных часах REDMI Watch 6 Active и Watch 6 Lite, которые еще не были представлены официально. Итак, первым приписывают наличие 1,85-дюймового экрана AMOLED с разрешением 390:450 точек, поддержки беспроводной связи Bluetooth 5.3, 140 спортивных режимов, датчика для отслеживания частоты сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна, пройденного расстояния и потраченных калорий, а также батареи ёмкостью 470 мАч. Ориентировочная цена часов составляет 50 евро.

REDMI Watch 6 Lite оснастят 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 410:502 точки, 9-осевым датчиком движения, модулем GPS с поддержкой спутниковых систем, динамиком и аккумулятором ёмкостью 470 мАч. Цена старшей модели должна составить около 60 евро.